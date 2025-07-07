В «Пулково» разъяснили ситуацию с платной курительной комнатой

7 июля в «Пулково» задержано 104 рейса. На запасные аэродромы ушли 82 борта за трое суток, из которых вернулись 52. Отменено 20 полетов с последующей перерегистрацией пассажиров на другие рейсы. Стабилизировать расписание планируется до конца дня с частным переносом рейсов на 8 июля. На 7 июля запланировано обслужить 658 рейсов, из них 107 международные.