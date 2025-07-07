В «Пулково» разъяснили ситуацию с платной курительной комнатой
Платная курительная комната в аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково» работает в штатном режиме, конфликтных ситуаций там нет. Об этом заявила «РИА Новости» представитель компании «Воздушные ворота Северной столицы».
Ранее в нескольких СМИ и Telegram-каналах появились видео и информация о конфликте возле платной курительной комнаты в «Пулково». Сообщалось, что помещение не справилось с наплывом посетителей, которые застряли в аэропорту из-за введения ограничений на работу.
«Это видео вчерашнего дня. На текущий момент никаких конфликтных ситуаций не было. Вчера курилка закрывалась, но при этом был осуществлен допуск в зону для курения на улице», – пояснила собеседница агентства.
С 30 июня доступ в курительную комнату в «Пулково» стал платным. Одно посещение помещения стоит 500 руб. При этом в воздушной гавани есть бесплатные оборудованные зоны для курения на улице перед зданием терминала.
7 июля в «Пулково» задержано 104 рейса. На запасные аэродромы ушли 82 борта за трое суток, из которых вернулись 52. Отменено 20 полетов с последующей перерегистрацией пассажиров на другие рейсы. Стабилизировать расписание планируется до конца дня с частным переносом рейсов на 8 июля. На 7 июля запланировано обслужить 658 рейсов, из них 107 международные.
Ночью в «Пулково» действовали временные ограничения на работу. Об отмене меры представитель Росавиации Артем Кореняко объявил в 01:15 мск. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что ночью в регионе была отражена атака беспилотников. Разрушений и погибших нет.