Главная / Общество /

Суд рассмотрит ходатайство Саркози об освобождении

Парижский суд рассмотрит 10 ноября ходатайство бывшего президента Франции Николя Саркози об освобождении из тюрбмы. Об этом пишет Reuters.

Ходатайство Саркози было передано в суд до рассмотрения апелляции.

25 сентября суд Парижа приговорил Саркози к пяти годам лишения свободы по делу о сговоре с целью финансирования его президентской кампании в 2007 г. ливийским правительством. Вместе с тем, с него были сняты обвинения в пассивной коррупции, сокрытии хищений госресурсов и незаконном финансировании кампании. 21 октября Саркози прибыл в тюрьму Ла-Санте. Сев в машину, он написал в X, что стал жертвой мести и ненависти.

23 октября Daily Mail писала, что в заключении Саркози терпит насмешки со стороны сокамерников и не может уснуть ночью из-за издевательств и криков.

