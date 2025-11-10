Суд рассмотрит ходатайство Саркози об освобождении

25 сентября суд Парижа приговорил Саркози к пяти годам лишения свободы по делу о сговоре с целью финансирования его президентской кампании в 2007 г. ливийским правительством. Вместе с тем, с него были сняты обвинения в пассивной коррупции, сокрытии хищений госресурсов и незаконном финансировании кампании. 21 октября Саркози прибыл в тюрьму Ла-Санте. Сев в машину, он написал в X, что стал жертвой мести и ненависти.