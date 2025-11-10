Газета
Общество

Двое погибли из-за тайфуна на Филиппинах

Ведомости

Как минимум два человека погибли и двое были ранены в результате тайфуна «Фунг Вонг», обрушившегося на северные районы Филиппин. Несколько городов оказались отрезаны от внешнего мира, пишет Reuters.

Всю ночь тайфун бушевал в части острова Лусон, вызывая сильные ветры, проливные дожди и штормовые волны. Свыше миллиона человек были эвакуированы до того, как стихия обрушилась на восточный город Диналунан в провинции Аврора вечером 9 ноября. По словам вице-губернатора штата Авроры Патрика Алексиса Ангары, по меньшей мере три города оказались недоступны из-за оползней и разрушенных дорог.

По данным Государственного метеорологического агентства Филиппин, в настоящее время тайфун движется над Южно-Китайским морем. По прогнозам, он сместится на северо-восток в сторону Тайваня. Агентство предупредило, что на большей части территории страны по-прежнему ожидаются проливные дожди и сильный ветер, а в прибрежных районах – штормовые волны.

Вместе с тем, Филиппины продолжают ликвидацию последствий после тайфуна «Калмаэги», в результате которого в стране погибли 224 человека. 

