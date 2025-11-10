Двое погибли из-за тайфуна на Филиппинах

Всю ночь тайфун бушевал в части острова Лусон, вызывая сильные ветры, проливные дожди и штормовые волны. Свыше миллиона человек были эвакуированы до того, как стихия обрушилась на восточный город Диналунан в провинции Аврора вечером 9 ноября. По словам вице-губернатора штата Авроры Патрика Алексиса Ангары, по меньшей мере три города оказались недоступны из-за оползней и разрушенных дорог.