Главная / Общество /

Прощание с художником Булатовым пройдет 14 ноября в Париже

Церемония прощания с российским и советским художником Эриком Булатовым пройдет в Свято-Троицком кафедральном соборе Парижа 14 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к его окружению.

По словам собеседника агентства, дата похорон Булатова пока неизвестна. После кремации прах художника перевезут в Москву.

Булатов умер 9 ноября. Позже ТАСС со ссылкой на подругу семьи художника сообщил, что причиной его смерти стала эмфизема легких. По словам собеседницы агентства, Булатов последние три дня пролежал в одной из больниц Парижа.

Художник является одной из ключевых фигур московского концептуализма и пионером соц-арта. Метод художника, встречающийся во многих его работах, – объединение «плакатного» текста и живописи.

