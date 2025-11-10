Прощание с художником Булатовым пройдет 14 ноября в Париже
Церемония прощания с российским и советским художником Эриком Булатовым пройдет в Свято-Троицком кафедральном соборе Парижа 14 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к его окружению.
По словам собеседника агентства, дата похорон Булатова пока неизвестна. После кремации прах художника перевезут в Москву.
Художник является одной из ключевых фигур московского концептуализма и пионером соц-арта. Метод художника, встречающийся во многих его работах, – объединение «плакатного» текста и живописи.