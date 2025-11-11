Верховный суд подтвердил законность порядка предоставления отчета иноагентами
Верховный суд РФ признал законным порядок предоставления иноагентами отчета о деятельности и отказал в удовлетворении иска «Института права и публичной политики»
В иске оспаривались нормы, по которым иноагенты должны предоставлять информацию в определенные сроки обо всех изменениях, даже если они отсутствуют. Это может повлечь предоставление недостоверной и искаженной информации, говорится в заявлении. При этом оно все равно является основанием для возбуждения дела об административном нарушении.
В обосновании требований указано, что в отношении «Института права и публичной политики» и самой Сидорович составлены протоколы об административных правонарушениях за непредоставление в Минюст такого отчета.
Верховный суд разъяснил, что порядок отчетности установлен нормативным актом и его соблюдение обязательно для всех, кто получил статус иноагента на территории России, и не нарушает прав и законных интересов административных истцов.
Минюст включил «Институт права и публичной политики» в реестр НКО, выполняющих функцию иноагентов, 15 июля 2021 г.