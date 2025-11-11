Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Верховный суд подтвердил законность порядка предоставления отчета иноагентами

Ведомости

Верховный суд РФ признал законным порядок предоставления иноагентами отчета о деятельности и отказал в удовлетворении иска «Института права и публичной политики» (считается в России иноагентом) и его директора Ольги Сидорович, сообщили в пресс-службе суда.

В иске оспаривались нормы, по которым иноагенты должны предоставлять информацию в определенные сроки обо всех изменениях, даже если они отсутствуют. Это может повлечь предоставление недостоверной и искаженной информации, говорится в заявлении. При этом оно все равно является основанием для возбуждения дела об административном нарушении.

В обосновании требований указано, что в отношении «Института права и публичной политики» и самой Сидорович составлены протоколы об административных правонарушениях за непредоставление в Минюст такого отчета.

Верховный суд разъяснил, что порядок отчетности установлен нормативным актом и его соблюдение обязательно для всех, кто получил статус иноагента на территории России, и не нарушает прав и законных интересов административных истцов.

Минюст включил «Институт права и публичной политики» в реестр НКО, выполняющих функцию иноагентов, 15 июля 2021 г.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте