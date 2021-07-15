Минюст включил в реестр иноагентов Институт права и публичной политики
Минюст включил в реестр НКО, выполняющих функцию иностранных агентов, Институт права и публичной политики, говорится на сайте министерства. Причины включения в реестр не уточняются.
В состав попечительского совета входят, в частности, адвокаты Генри Резник, Константин Добрынин, Татьяна Каменская, судья Конституционного суда в отставке Татьяна Морщакова, а также вице-президент Европейского суда по правам человека в отставке Ангелика Нуссбергер, свидетельствуют данные сайта организации.
В 1993 г., когда создавалась Конституция России, при Московском общественном научном фонде был учрежден Центр конституционных исследований Восточной и Центральной Европы. Семь лет спустя он был преобразован в самостоятельную организацию – Институт права и публичной политики.
Юристы института консультируют граждан и представляют их интересы в Конституционном суде РФ, ЕСПЧ и правозащитных механизмах ООН.