ВККС прекратила отставку экс-председателя Краснодарского краевого суда Чернова

В мае 2025 г. Генпрокуратура подала новый иск к экс-главе Краснодарского краевого суда. Надзорное ведомство требует обращения в доход государства имущества, предположительно принадлежащего экс-судье, но оформленного на третьих лиц. Чернову вменяют использование судейских полномочий для капитализации активов, а также принятие решений в пользу аффилированных структур. В прокуратуре считают, что этими действиями экс-председатель крайсуда смог незаконно обогатиться на 7 млрд руб. Фигурантами дела являются еще несколько лиц.