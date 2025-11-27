ВККС прекратила отставку экс-председателя Краснодарского краевого суда Чернова
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) прекратила отставку бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, сообщил ТАСС.
Такое решение влечет за собой лишение гарантий личной неприкосновенности и принадлежности к судейскому сообществу. Кроме того, прекращение отставки отменяет материальное и социальное обеспечение бывшего судьи.
В мае 2025 г. Генпрокуратура подала новый иск к экс-главе Краснодарского краевого суда. Надзорное ведомство требует обращения в доход государства имущества, предположительно принадлежащего экс-судье, но оформленного на третьих лиц. Чернову вменяют использование судейских полномочий для капитализации активов, а также принятие решений в пользу аффилированных структур. В прокуратуре считают, что этими действиями экс-председатель крайсуда смог незаконно обогатиться на 7 млрд руб. Фигурантами дела являются еще несколько лиц.
Кроме того, Чернов поспособствовал назначению бывшего судьи Верховного суда (ВС) РФ Виктора Момотова Советом Федерации на должность в 2010 г. В судебных материалах указывалось, что занял он этот пост без какого-либо опыта работы в судебной или правоохранительной системах.