ВККС прекратила отставку экс-председателя Краснодарского краевого суда Чернова

Ведомости

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) прекратила отставку бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, сообщил ТАСС.

Такое решение влечет за собой лишение гарантий личной неприкосновенности и принадлежности к судейскому сообществу. Кроме того, прекращение отставки отменяет материальное и социальное обеспечение бывшего судьи. 

Сам Чернов на заседание суда не явился. Как прозвучало в материалах, представленных коллегии, установить с ним связь не удалось. Источник «Ведомостей» сообщал, что сейчас Чернов находится на Кипре и возвращаться не планирует, уведомление от ВККС получил его представитель.

В мае 2025 г. Генпрокуратура подала новый иск к экс-главе Краснодарского краевого суда. Надзорное ведомство требует обращения в доход государства имущества, предположительно принадлежащего экс-судье, но оформленного на третьих лиц. Чернову вменяют использование судейских полномочий для капитализации активов, а также принятие решений в пользу аффилированных структур. В прокуратуре считают, что этими действиями экс-председатель крайсуда смог незаконно обогатиться на 7 млрд руб. Фигурантами дела являются еще несколько лиц.

Кроме того, Чернов поспособствовал назначению бывшего судьи Верховного суда (ВС) РФ Виктора Момотова Советом Федерации на должность в 2010 г. В судебных материалах указывалось, что занял он этот пост без какого-либо опыта работы в судебной или правоохранительной системах.

