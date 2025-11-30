АТОР опровергла информацию об эвакуации российских туристов из Венесуэлы
Информация о якобы планируемой эвакуации российских туристов из Венесуэлы не соответствует действительности. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в Telegram.
«Никаких "эвакуационных" рейсов для срочного вывоза туристов оттуда никто не планирует», – подчеркнули в ассоциации.
Там пояснили, что отдых российских туристов завершится в плановые сроки, после чего их вывезут в Москву. Речи о досрочном завершении отдыха в Венесуэле не идет.
До этого АТОР сообщила, что Pegas Touristik отменила запланированный рейс на остров Маргарита в Венесуэле из-за потенциальной угрозы безопасности гражданским лайнерам в воздушном пространстве страны. Вместо этого российские туристы смогут полететь на Кубу.
Другие запланированные рейсы в Венесуэлу также будут выполняться на Кубу, а восстановление полетной программы в Венесуэлу запланировано после нормализации обстановки, уточнил туроператор.
29 ноября президент США Дональд Трамп призвал авиакомпании, наркоторговцев и торговцев людьми учесть, что «воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее будет полностью закрыто». Таким образом администрация США оказывает давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, угрожая ему применением военной силы.