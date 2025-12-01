В суде зарегистрировали уголовное дело против рэпера Face

Минюст включил Дремина в реестр СМИ-иностранных агентов 8 апреля 2022 г. В июле того же года его оштрафовали на 10 000 руб. за нарушение закона о СМИ. Поводом стало отсутствие маркировки иноагента в публикации о спецоперации, опубликованной на странице во «В контакте».