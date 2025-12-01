В суде зарегистрировали уголовное дело против рэпера Face
В Кировский районный суд Уфы поступило уголовное дело против рэпера Face (настоящее имя Иван Дремин
Артист обвиняется по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах). Максимальная санкция по статье – лишение свободы на два года.
Дата рассмотрения дела еще не назначена.
Минюст включил Дремина в реестр СМИ-иностранных агентов 8 апреля 2022 г. В июле того же года его оштрафовали на 10 000 руб. за нарушение закона о СМИ. Поводом стало отсутствие маркировки иноагента в публикации о спецоперации, опубликованной на странице во «В контакте».
14 августа 2023 г. Кировский районный суд оштрафовал рэпера на 30 000 руб. Его признали виновным по ч. 2 ст 19.34 КоАП РФ (непредоставление иноагентом отчета о деятельности). 16 апреля 2024 г. Советский суд Уфы назначил Дремину штраф в размере 30 000 руб. Музыкант был признан виновным по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство и публикация материалов без указания статуса иноагента).
18 июля МВД России объявило Дремина в розыск по уголовной статье. Статья в базе не была указана.