Суд оштрафовал рэпера Face на 30 000 рублей за непредоставление отчета о деятельности
Кировский районный суд оштрафовал рэпера Face (настоящее имя – Иван Демин, признан иноагентом) на 30 000 руб. за то, что музыкант не предоставил отчета о своей деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Face признали виновным по ч. 2 ст 19.34 КоАП РФ (непредоставление иноагентом отчета о деятельности). Максимальное наказание по статье для граждан – штраф до 50 000 руб.
В суде уточнили, что постановление пока не вступило в силу.
Минюст России внес рэпера Face в реестр СМИ-иноагентов 8 апреля 2022 г.
В июле 2022 г. Face оштрафовали на 10 000 руб. за нарушение закона о СМИ. Поводом стало отсутствие маркировки иноагента в посте о спецоперации на Украине, опубликованном на странице во «ВКонтакте».