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Суд оштрафовал рэпера Face на 30 000 рублей за непредоставление отчета о деятельности

Ведомости

Кировский районный суд оштрафовал рэпера Face (настоящее имя – Иван Демин, признан иноагентом) на 30 000 руб. за то, что музыкант не предоставил отчета о своей деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Face признали виновным по ч. 2 ст 19.34 КоАП РФ (непредоставление иноагентом отчета о деятельности). Максимальное наказание по статье для граждан – штраф до 50 000 руб.

В суде уточнили, что постановление пока не вступило в силу. 

Ранее по теме: Суд второй раз оштрафовал певицу Монеточку за отсутствие маркировки иноагента

Минюст России внес рэпера Face в реестр СМИ-иноагентов 8 апреля 2022 г.

В июле 2022 г. Face оштрафовали на 10 000 руб. за нарушение закона о СМИ. Поводом стало отсутствие маркировки иноагента в посте о спецоперации на Украине, опубликованном на странице во «ВКонтакте».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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