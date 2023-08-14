Суд оштрафовал рэпера Face на 30 000 рублей за непредоставление отчета о деятельности

Кировский районный суд оштрафовал рэпера Face (настоящее имя – Иван Демин, признан иноагентом) на 30 000 руб. за то, что музыкант не предоставил отчета о своей деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.