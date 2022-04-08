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Минюст внес рэпера Face в реестр СМИ-иноагентов

Ведомости

Министерство юстиции России расширило список СМИ-иноагентов, включив туда еще шесть человек, среди которых рэп-исполнитель Иван Демин (Face), свидетельствуют данные реестра. 

В список также попали юрист Марк Фейгин, писатель Андрей Филимонов, преподаватель НИУ ВШЭ в Петербурге Дмитрий Дубровский, журналистки Екатерина Маяковская и Ирина Борухович. 1 апреля в реестр были также включены основательница издания The Bell Елизавета Осетинская и его главный редактор Ирина Малкова, публицист Евгений Понасенков, журналистка «Дождя» (признан Минюстом изданием-иноагентом) Мария Борзунова, журналист дагестанского еженедельника «Новое дело» Мурад Мурадов, корреспондент «Медиазоны» (признан Минюстом изданием-иноагентом) Алла Константинова и др.

5 апреля ведомство запустило новый реестр иноагентов, предназначенный для физических лиц, и включило в него журналистов Матвея Ганапольского и Евгения Киселева. В ведомстве пояснили, что указанные лица занимались политическую деятельностью, получая финансирование из Украины.

Статус иностранного агента существует в России с 2012 г., когда были приняты поправки в закон о некоммерческих организациях (НКО). Признавать иноагентами СМИ стали в конце 2017 г., физлиц — в конце 2020-го.

Поправку в закон о создании единого реестра сведений о физических лицах, которые сами являются иноагентами или связаны с иноагентами, комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил 9 марта. Поправка предполагает, что Минюст начнет вести единый реестр сведений о сотрудниках или членах организаций, объявленных иностранными агентами, а также учредителях, руководителях и сотрудниках иностранных СМИ, которые также выполняют эту функцию. Помимо этого в реестр могут попасть лица, которые занимаются политической деятельностью и получают имущество или денежные средства от иностранных агентов.

Ранее по теме: Минюст создал новый реестр иноагентов и включил в него Ганапольского и Евгения Киселева

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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