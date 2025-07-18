МВД России объявило в розыск рэпера Face по уголовной статье
МВД России объявило в розыск по уголовной статье рэпера Face (настоящее имя Иван Дремин)
В карточке не раскрывается, по какой именно статье ведется розыск. При этом в ней указаны особые приметы рэпера – татуировки на правой части лба и под глазами.
Минюст включил Дремина в реестр СМИ-иностранных агентов 8 апреля 2022 г. В июле того же года его оштрафовали на 10 000 руб. за нарушение закона о СМИ. Поводом стало отсутствие маркировки иноагента в публикации о спецоперации, опубликованной на странице во «Вконтакте».
14 августа 2023 г. Кировский районный суд оштрафовал рэпера на 30 000 руб. Его признали виновным по ч. 2 ст 19.34 КоАП РФ (непредоставление иноагентом отчета о деятельности). 16 апреля 2024 г. Советский суд Уфы назначил Дремину штраф в размере 30 000 руб. Музыкант был признан виновным по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство и публикация материалов без указания статуса иноагента).