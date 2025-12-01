Газета
Депутаты пригласили Долину на обсуждение проблемы сделок с вторичным жильем

Ведомости

Певица Лариса Долина приглашена в Госдуму для участия в круглом столе 17 декабря, на котором будут обсуждаться правовые механизмы защиты участников сделок на рынке вторичного жилья, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу депутата от ЛДПР Дмитрия Свищева.

«Первое заседание рабочей группы пройдет в формате открытого круглого стола "Кризис доверия на вторичном рынке: правовые механизмы защиты участников сделок" 17 декабря 2025 г. в Государственной думе. На него приглашены: ведущие юристы и адвокаты, специализирующиеся на жилищных спорах, <...> народная артистка РФ Лариса Долина», – отмечается в сообщении.

Депутат отметил, что причиной организации круглого стола стало распространение обманной схемы, при которой продавцы жилья получают денежные средства, регистрируют сделку, а затем через суд требуют вернуть себе имущество. Они заявляют, что стали жертвами аферистов. В результате пострадать может добросовестный покупатель, у которого не остается ни жилья, ни денег.

30 ноября глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил, что Верховный суд после поступления жалобы покупательницы квартиры у Долиной должен принять новое постановление. 4 ноября суд признал, что действия артистки при заключении сделки носили неосознанный характер, так как она находилась под влиянием мошенников. Фигурантам уголовного дела вынесли приговор. Квартиру вернули в собственность Долиной, но покупательница жилья Полина Лурье не получила назад денежные средства.

