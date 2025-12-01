Депутаты пригласили Долину на обсуждение проблемы сделок с вторичным жильем

Депутат отметил, что причиной организации круглого стола стало распространение обманной схемы, при которой продавцы жилья получают денежные средства, регистрируют сделку, а затем через суд требуют вернуть себе имущество. Они заявляют, что стали жертвами аферистов. В результате пострадать может добросовестный покупатель, у которого не остается ни жилья, ни денег.