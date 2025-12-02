Хинштейн: при атаках в приграничье пострадали более 80 памятников и храмов

О том, что в Курской области ВСУ разрушили и повредили 86 церквей и памятников, Хинштейн сообщал еще в сентябре. Среди поврежденных объектов культурного наследия (ОКН) числятся 78 сооружений, в том числе 39 памятников архитектуры и истории, 27 – религиозного значения, а также 12 мест, которые были созданы в память об участниках и жертвах Великой Отечественной войны. Не менее восьми объектов культурного наследия полностью уничтожены или сильно разрушены.