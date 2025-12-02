Хинштейн: при атаках в приграничье пострадали более 80 памятников и храмов
При атаках на курское приграничье разрушены или повреждены 79 памятников и семь храмов. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Формируем "Белую книгу" объектов культурного наследия, пострадавших от действий ВСУ. Сейчас в ней 79 памятников и семь храмов», – сказал он.
О том, что в Курской области ВСУ разрушили и повредили 86 церквей и памятников, Хинштейн сообщал еще в сентябре. Среди поврежденных объектов культурного наследия (ОКН) числятся 78 сооружений, в том числе 39 памятников архитектуры и истории, 27 – религиозного значения, а также 12 мест, которые были созданы в память об участниках и жертвах Великой Отечественной войны. Не менее восьми объектов культурного наследия полностью уничтожены или сильно разрушены.
По его словам, по каждому такому факту возбуждаются уголовные дела и «эти преступления не имеют срока давности». «Белую книгу» начали формировать в декабре 2024 г. при поддержке Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и Национального центра исторической памяти при президенте РФ.