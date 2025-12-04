Суд в Москве частично удовлетворил иск двух пострадавших в «Крокусе»

23 сентября ТАСС писал, что адвокаты потерпевших по делу о теракте в «Крокус сити холле» обратились в Следственный комитет РФ с просьбой арестовать имущество бизнесменов Араза и Эмина Агаларовых. По словам представителя потерпевшей стороны Игоря Трунова, ходатайство касается активов владельцев Crocus Group, АО «Крокус», ЧОП «Крокус профи» и АО «Крокус интернешнл». Цель меры – обеспечить права потерпевших на возмещение ущерба по делу, возбужденному по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).