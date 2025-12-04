Суд в Москве частично удовлетворил иск двух пострадавших в «Крокусе»
Суд в Москве частично удовлетворил требования о возмещении вреда двум пострадавшим в результате теракта и пожара в концертном зале «Крокус сити холл». Об том пишут «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.
В документах подтверждается факт взыскания денежных средств в пользу потерпевших, но конкретные суммы назначенных компенсаций не раскрываются.
Рассмотрение дела началось в декабре 2024 г. Две женщины подали иск о компенсации морального вреда и возмещении материального ущерба за лечение к «Крокус сити холлу», филиалу АО «Крокус интернэшнл», а также к организатору концерта группы «Пикник» ООО «МСМ». Истицы были признаны потерпевшими в рамках дела о теракте.
По данным агентства, в день теракта в «Крокусе» женщины провели полчаса в задымленном помещении без света в поисках выхода. Заявительницы надышались угарным газом из-за несработавших систем пожаротушения.
23 сентября ТАСС писал, что адвокаты потерпевших по делу о теракте в «Крокус сити холле» обратились в Следственный комитет РФ с просьбой арестовать имущество бизнесменов Араза и Эмина Агаларовых. По словам представителя потерпевшей стороны Игоря Трунова, ходатайство касается активов владельцев Crocus Group, АО «Крокус», ЧОП «Крокус профи» и АО «Крокус интернешнл». Цель меры – обеспечить права потерпевших на возмещение ущерба по делу, возбужденному по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).