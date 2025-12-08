Мизулина: каждый второй ребенок хочет покинуть Россию из-за блокировки Roblox
Каждый второй ребенок после решения о блокировке популярных онлайн-платформ пишет директору Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерине Мизулинаой, что хочет уехать из России. Об этом глава ЛБИ сообщила в своем Telegram-канале.
По ее словам, речь о детях от восьми до 16 лет.
«Это ребята, которые всегда и везде ходят с флагами России. Искренне и от всей души. С какими мыслями и чувствами они будут жить дальше?», – написала Мизулина.
Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox 3 декабря. Ведомство уточнило, что на платформе обнаружили множество материалов, пропагандирующих экстремистскую и террористическую деятельность, а также содержащие призывы к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганду ЛГБТ-тематики (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).