Главная / Общество /

Мизулина: каждый второй ребенок хочет покинуть Россию из-за блокировки Roblox

Ведомости

Каждый второй ребенок после решения о блокировке популярных онлайн-платформ пишет директору Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерине Мизулинаой, что хочет уехать из России. Об этом глава ЛБИ сообщила в своем Telegram-канале.

По ее словам, речь о детях от восьми до 16 лет.

«Это ребята, которые всегда и везде ходят с флагами России. Искренне и от всей души. С какими мыслями и чувствами они будут жить дальше?», – написала Мизулина.

Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox 3 декабря. Ведомство уточнило, что на платформе обнаружили множество материалов, пропагандирующих экстремистскую и террористическую деятельность, а также содержащие призывы к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганду ЛГБТ-тематики (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

4 декабря Роскомнадзор сообщил «Ведомостям», что ввел ограничительные меры в отношении сервиса Facetime. Тогда же ведомство проинформировало, что 10 октября приняло меры по блокировке приложения для обмена сообщениями с прикрепленными фото и видео Snapchat.

