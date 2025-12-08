В РФ не хватает специалистов для лечения выявленных первым скринингом болезней

По ее словам, за два года работы расширенный скрининг охватил всю страну. В 2024 г. тестирование провели у 99% новорожденных и выявили 726 детей с орфанными заболеваниями. Захарова подчеркивает, что в каждом регионе должен быть четко определен маршрут пациента – от профильной клиники до специалистов, участвующих в лечении. В большинстве случаев требуется участие реаниматологов, диетологов и врачей других направлений.