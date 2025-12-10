Долина в суде назвала спорную квартиру основным местом жительства
Певица Лариса Долина в суде заявляла, что квартира в центре Москвы, деньги от продажи которой она передала мошенникам, была основным местом жительства ее семьи. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.
В материалах указано, что, по словам Долиной, в отношении нее несколько месяцев совершались мошеннические действия, которые в итоге привели к утрате права собственности на квартиру, являющуюся основным местом жительства для нее и членов ее семьи.
Спор вокруг недвижимости Долиной начался после того, как в августе 2024 г. она сообщила, что стала жертвой мошенников, представившихся сотрудниками силовых структур. По версии следствия, злоумышленники убедили певицу совершить «фиктивную» продажу квартиры и перевести деньги на так называемые «безопасные счета». 4 ноября 2025 г. суд пришел к выводу, что действия Долиной при заключении сделки были неосознанными. Суд указал, что договор может быть признан недействительным, если сторона, пребывавшая в состоянии заблуждения, не подписала бы его, зная фактические обстоятельства.
9 декабря ТАСС писал со ссылкой на судебные материалы, что, по словам Долиной, во время заключения сделки по продаже квартиры Полине Лурье артистка считала, что действует в рамках спецоперации по задержанию опасных преступников, поэтому договор купли-продажи рассматривала как фиктивный.
Со своей стороны, адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила журналистам, что ее доверительница в момент заключения сделки не сомневалась во вменяемости Долиной. По утверждению же певицы, Лурье, работающая в сфере аренды и управления недвижимостью, не обратила внимания на очевидные признаки возможного искажения воли продавца.
4 декабря «Ведомости» сообщали, что Верховный суд РФ назначил рассмотрение дела по жалобе на решения нижестоящих инстанций по иску Долиной к Лурье на 16 декабря. Суд также привлек к делу в качестве заинтересованных лиц дочь артистки Ангелину Долину и внучку.