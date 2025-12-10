Долина в ходе расследования прошла политологическую экспертизу
Певица Лариса Долина в рамках дела о мошенничестве с ее квартирой проходила судебную политологическую экспертизу, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
По данным агентства, результаты процедуры не были оспорены в процессе гражданского судебного спора Долиной и покупательницы ее квартиры Полины Лурье.
Политологическая экспертиза связана с изучением политических процессов, явлений, документов и действий в рамках судебного процесса. Ее цель – выявление политических мотивов и анализ политической ситуации вокруг спора.
9 декабря стало известно, что Долина во время сделки по продаже квартиры считала, что она сотрудничает с правоохранительными органами и участвует в спецоперации по выявлению и задержанию преступников. По ее мнению, сделка была фиктивной, так как осуществлялась под контролем правоохранителей.
8 декабря адвокат Лурье Светлана Свириденко, в свою очередь, подчеркнула, что ее доверительница не сомневалась во вменяемости Долиной. При этом, как заявляла певица, Лурье, которая работает в сфере аренды и управления недвижимостью, не обратила внимания на очевидные признаки возможного искажения воли продавца.
5 декабря Долина пообещала, что вернет Лурье 112 млн руб. за проданную квартиру, подчеркнув, что считает это «единственно справедливым решением». Однако, по словам артистки, необходимых средств у нее сейчас нет.
В августе мошенники убедили Долину «фиктивно» продать жилье и перевести деньги на «безопасные счета». Квартиру решением суда вернули в собственность певицы, но Лурье не получила денежные средства за жилье назад.