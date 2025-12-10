Долина в ходе расследования прошла политологическую экспертизу

9 декабря стало известно, что Долина во время сделки по продаже квартиры считала, что она сотрудничает с правоохранительными органами и участвует в спецоперации по выявлению и задержанию преступников. По ее мнению, сделка была фиктивной, так как осуществлялась под контролем правоохранителей.