«Вордстат» отметил рост числа запросов о Долиной более чем втрое
Заметный рост запросов был отмечен в августе 2025 г., такая тенденция сохранялась в сентябре – тогда количество запросов увеличилось в 1,5 раза по сравнению с августом и почти в 4,5 раза по сравнению с июлем.
В октябре, при этом, общая доля запросов сократилась в 3,5 раза, но «в ноябре интерес вновь вырос: количество запросов превысило октябрьские показатели более чем в три раза».
Согласно открытой информации на сайте «Вордстат», количество запросов в ноябре составило 3,1 млн после 1,8 млн в октябре. Среди запросов – «Долина», «дело Долиной», «Долина Лариса квартира», «эффект Долиной», «Долина мошенники».
Спор вокруг недвижимости Долиной начался после того, как в августе 2024 г. она сообщила, что стала жертвой мошенников, представившихся сотрудниками силовых структур. По версии следствия, злоумышленники убедили певицу совершить «фиктивную» продажу квартиры и перевести деньги на так называемые «безопасные счета». В ноябре 2025 г. суд пришел к выводу, что действия Долиной при заключении сделки были неосознанными. Суд указал, что договор может быть признан недействительным, если сторона, пребывавшая в состоянии заблуждения, не подписала бы его, зная фактические обстоятельства.
Покупательница квартиры Полина Лурье не согласилась с решением суда. Лурье, по словам ее адвоката Светланы Свириденко, в момент заключения сделки не сомневалась во вменяемости Долиной.
«Ведомости» писали, что Верховный суд назначил рассмотрение дела по жалобе на решения нижестоящих инстанций по иску Долиной к Лурье на 16 декабря. Суд также привлек к делу в качестве заинтересованных лиц дочь артистки Ангелину Долину и внучку.