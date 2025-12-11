«Вордстат» отметил рост числа запросов о Долиной более чем втрое

Спор вокруг недвижимости Долиной начался после того, как в августе 2024 г. она сообщила, что стала жертвой мошенников, представившихся сотрудниками силовых структур. По версии следствия, злоумышленники убедили певицу совершить «фиктивную» продажу квартиры и перевести деньги на так называемые «безопасные счета». В ноябре 2025 г. суд пришел к выводу, что действия Долиной при заключении сделки были неосознанными. Суд указал, что договор может быть признан недействительным, если сторона, пребывавшая в состоянии заблуждения, не подписала бы его, зная фактические обстоятельства.