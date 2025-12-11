Редакция Ura.ru приостановит работу на 72 часа из-за финансовых проблем
По словам Ткаченко, который возглавил компанию вскоре после объявления о вхождении Ura.ru в холдинг «Ридовка», новое руководство изучило состояние дел в издании и пришло к выводу, что ситуация «неутешительная». Он отметил, что у компании сформировалась «колоссальная долговая нагрузка» при высоких затратах, а с 2016 г. она ни разу не была прибыльной и работала на заемные внутригрупповые средства. Кроме того, Ura.ru не уплачивало налог на прибыль, что, по словам Ткаченко, «причинило ущерб государству».
Ткаченко заявил, что причиной финансовых проблем стало неэффективное управление и «беспрецедентно высокий уровень выплат» главе редколлегии Михаилу Вьюгину. По его словам, ежегодные премии руководителю достигали 30–35 млн руб., а ежемесячная зарплата – до 6 млн руб.
Новое руководство также столкнулось с сопротивлением со стороны ряда ключевых сотрудников, из-за чего с некоторыми работниками были расторгнуты трудовые договоры.
Работа редакции будет приостановлена до 14 декабря. Этот период руководство намерено использовать для переговоров с журналистами и выработки дальнейшей стратегии.
19 сентября стало известно, что судебные приставы посетили редакцию информационного агентства Ura.ru для уведомления директора о принятых обеспечительных мерах. Тогда суд временно запретил изданию отчуждать имущество.
25 июня в Свердловской области редактор Ura.ru Денис Аллаяров был арестован по делу о даче взятки своему дяде, бывшему начальнику отдела уголовного розыска. Полицейскому предъявлено обвинение в крупной взятке и превышении полномочий. Он, в отличие от племянника, был отправлен под домашний арест. Свою вину журналист не признает.