Редакция Ura.ru приостановит работу на 72 часа из-за финансовых проблем

По словам Ткаченко, который возглавил компанию вскоре после объявления о вхождении Ura.ru в холдинг «Ридовка», новое руководство изучило состояние дел в издании и пришло к выводу, что ситуация «неутешительная». Он отметил, что у компании сформировалась «колоссальная долговая нагрузка» при высоких затратах, а с 2016 г. она ни разу не была прибыльной и работала на заемные внутригрупповые средства. Кроме того, Ura.ru не уплачивало налог на прибыль, что, по словам Ткаченко, «причинило ущерб государству».