Лурье значится собственницей квартиры, которую продала Долина
Полина Лурье числится собственницей квартиры, которую продала певица Лариса Долина. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на регистрационные сведения объекта недвижимости.
По документам, у квартиры сейчас один собственник, который купил жилье в июне 2024 г. по договору купли-продажи. До этого она более 19 лет находилась во владении другого человека.
Спор вокруг недвижимости Долиной начался после того, как в августе 2024 г. она заявила, что стала жертвой мошенников, которые представились сотрудниками силовых структур. По версии следствия, злоумышленники убедили певицу совершить «фиктивную» продажу квартиры и перевести деньги на «безопасные счета». Лурье купила указанное жилье за 112 млн руб.
4 ноября 2025 г. суд решил, что действия Долиной при заключении сделки были неосознанными. Квартиру вернули в собственность певицы, но покупательница жилья не получила деньги назад.
5 декабря Долина сообщила о готовности вернуть Лурье 112 млн руб. за проданную квартиру, подчеркнув, что считает это «единственно справедливым решением». Однако, по ее словам, необходимой суммы у нее нет. Лурье отклонила предложение о мировом соглашении, поскольку ее не удовлетворили предложенные условия.