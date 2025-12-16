Адвокат: Долина была уверена в фиктивности сделки в момент продажи квартиры

5 декабря Долина заявила о готовности вернуть Лурье 112 млн руб., назвав такой шаг единственно справедливым решением. При этом она подчеркнула, что пока не располагает необходимыми средствами. Лурье отказалась от заключения мирового соглашения, заявив, что предложенные условия ее не устраивают. По словам представителей защиты покупательницы, певица хотела вернуть деньги в рассрочку на несколько лет без учета инфляции.