Адвокат: Долина была уверена в фиктивности сделки в момент продажи квартиры
Певица Лариса Долина считала, что сделка по продаже ее квартиры носит фиктивный характер и что она действует в рамках специальной операции. Об этом сообщила адвокат артистки Мария Пухова в ходе заседания Верховного суда, где рассматривается жалоба покупательницы жилья Полины Лурье. Трансляцию заседания ведет Верховный суд.
Перед началом слушаний Верховный суд отказал в удовлетворении ходатайства адвоката Долиной о проведении закрытого заседания по причине медицинской тайны. Сама певица на процесс не пришла, в суде присутствовала Лурье.
Конфликт вокруг квартиры начался после заявления Долиной в августе 2024 г. о том, что она стала жертвой аферистов, которые называли себя сотрудниками силовых ведомств. По данным следствия, мошенники убедили артистку оформить «фиктивную» продажу недвижимости и перевести вырученные средства на так называемые безопасные счета. Лурье в свою очередь приобрела квартиру за 112 млн руб.
Хамовнический районный суд Москвы 28 марта удовлетворил иск Долиной об оспаривании сделки. Позднее, 4 ноября, суд пришел к выводу, что действия певицы при подписании договора были неосознанными. 27 ноября Второй кассационный суд оставил эти решения без изменений и признал право собственности на квартиру за Долиной. Адвокат Лурье намерена обжаловать данные судебные акты в Верховном суде.
5 декабря Долина заявила о готовности вернуть Лурье 112 млн руб., назвав такой шаг единственно справедливым решением. При этом она подчеркнула, что пока не располагает необходимыми средствами. Лурье отказалась от заключения мирового соглашения, заявив, что предложенные условия ее не устраивают. По словам представителей защиты покупательницы, певица хотела вернуть деньги в рассрочку на несколько лет без учета инфляции.