Адвокат Долиной подтвердила, что певица готова вернуть деньги Лурье

5 декабря Долина заявила в эфире программы «Пусть говорят», что вернет в полном объеме средства, которые потеряла покупательница ее квартиры. В тот же день Лурье отказалась заключать мировое соглашение с Долиной, поскольку условия сделки ее не устроили. По словам покупательницы квартиры, певица предлагала ей вернуть 112 млн руб., уплаченных за квартиру, в рассрочку на несколько лет и без учета инфляции.