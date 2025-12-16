Адвокат Долиной подтвердила, что певица готова вернуть деньги Лурье
Адвокат Ларисы Долиной подтвердила, что певица готова вернуть деньги покупательнице ее квартиры Полине Лурье. Трансляцию заседания ведет Верховный суд.
При этом адвокат заметила, что средства должны вернуть те, кто их получил – «мошенники в данном случае».
5 декабря Долина заявила в эфире программы «Пусть говорят», что вернет в полном объеме средства, которые потеряла покупательница ее квартиры. В тот же день Лурье отказалась заключать мировое соглашение с Долиной, поскольку условия сделки ее не устроили. По словам покупательницы квартиры, певица предлагала ей вернуть 112 млн руб., уплаченных за квартиру, в рассрочку на несколько лет и без учета инфляции.
В августе 2024 г. Долина в своем Telegram-канале рассказала, что стала жертвой мошенников. Впоследствии было возбуждено уголовное дело, артистку признали потерпевшей, а на ее квартиру был наложен арест.
Долину, как установили правоохранители, обманули мошенники, убедив «фиктивно», под их контролем продать квартиру, а деньги перевести на якобы безопасные счета. Квартиру за 112 млн руб. купила Лурье. 28 марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Лурье об оспаривании сделки по отчуждению квартиры. 4 ноября суд признал, что действия Долиной при заключении сделки носили неосознанный характер.
Второй кассационный суд 27 ноября признал законными решения о возвращении квартиры народной артистке и оставил право собственности за ней. Защита Лурье надеется оспорить это решение в Верховном суде.
Сама Долина на заседание ВС не явилась, но его посетила покупательница квартиры Лурье.