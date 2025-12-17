Охранница, пропустившая ученика с ножом в школу в Петербурге, признала вину

Вечером 16 декабря состояние здоровья ученика, который после нападения хотел покончить собой, позволило следователям доставить его на допрос. Он фигурирует в деле как подозреваемый. Подросток не стал давать показания, используя конституционное право не свидетельствовать против самого себя. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания по разрешению врачей.