Охранница, пропустившая ученика с ножом в школу в Петербурге, признала вину
Сотрудница охранного предприятия, которая работала в школе в Санкт-Петербурге и пропустила ученика с ножом без досмотра, признала вину, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Девятиклассник прошел в здание, несмотря на сигнал металлодетекторов.
«Задержанная сотрудница охранного предприятия признала вину, ее поместили в изолятор временного содержания. В ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения», – отметил собеседник агентства.
Вечером 16 декабря состояние здоровья ученика, который после нападения хотел покончить собой, позволило следователям доставить его на допрос. Он фигурирует в деле как подозреваемый. Подросток не стал давать показания, используя конституционное право не свидетельствовать против самого себя. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания по разрешению врачей.
Утром 15 декабря девятиклассник ранил 29-летнюю учительницу. Причиной, по данным МВД, стало выставление ему плохой оценки. Учительницу госпитализировали, как и нападавшего после попытки суицида.
16 декабря следователи задержали охранницу, которая работала в школе в день нападения. В отношении нее возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Женщине грозит до двух лет лишения свободы.