Песков назвал гибель генерал-лейтенанта Сарварова «cтрашным убийством»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал гибель начальника управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Фанила Сарварова «cтрашным убийством».
«И специальные службы будут вести расследование. Будут делать то, что должны делать в этой ситуации», – сказал представитель Кремля телеканалу RT.
Сарваров погиб утром 22 декабря на Ясеневой улице в результате подрыва автомобиля. Следственные органы рассматривают несколько версий произошедшего, в том числе возможную причастность украинских спецслужб. Все подробности случившегося выясняются.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство, совершенное общеопасным способом, а также по ст. 222.1 УК РФ – незаконный оборот взрывчатых веществ. По первой статье предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Сарварову было 56 лет. Сообщалось, что за годы карьеры он прошел все основные воинские должности. Ему было присвоено звание генерал-лейтенанта в 2024 г.
До этого Песков сообщал, что спецслужбы оперативно доложили президенту России Владимиру Путину об убийстве генерала.