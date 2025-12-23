Требованиям семейной ипотеки соответствуют 12,5% домохозяйств в России
Действующим требованиям по семейной ипотеке соответствуют 12,5% из 66,1 млн домохозяйств в России, следует из исследования «Домклик» и Центра финансовой аналитики Сбербанка.
Наибольшая доля домохозяйств, попадающих под условия льготной программы, выявлена в Чечне (47,1%), Ингушетии (45,1%) и Дагестане (39,3%). Наименьшая доступность зафиксирована в Москве (7,6% домохозяйств), Волгоградской (8,7%) и Тульской областях (8,8%).
По предварительным итогам 2025 г., на семейную ипотеку приходится до 70% от объема ипотечных выдач Сбербанка. Этому способствовали высокие ставки по рыночной ипотеке и ограничения других льготных программ. Минфин и Госдума активно прорабатывают переход от единой ставки по семейной ипотеке к дифференцированной. Это может лишить доступа к ставке в 6% множество домохозяйств. Эксперты «Домклик» считают, что порядка 2,7 млн семей, которые еще не получили льготный кредит, могут потерять выгодные условия.
16 декабря министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин сообщил, что объемы выдачи ипотечных кредитов в России снизились на 21% в 2025 г. Ведомство прорабатывает вариативные сценарии, которые позволят модернизировать программы семейной ипотеки. По словам Файзуллина, льготная ипотека стала практически единственной возможностью граждан «улучшить жилищные условия».
23 октября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики призвала дифференцировать ставку по семейной ипотеке в зависимости от числа детей. Сейчас она составляет 6% вне зависимости от количества детей.