Требованиям семейной ипотеки соответствуют 12,5% домохозяйств в России

По предварительным итогам 2025 г., на семейную ипотеку приходится до 70% от объема ипотечных выдач Сбербанка. Этому способствовали высокие ставки по рыночной ипотеке и ограничения других льготных программ. Минфин и Госдума активно прорабатывают переход от единой ставки по семейной ипотеке к дифференцированной. Это может лишить доступа к ставке в 6% множество домохозяйств. Эксперты «Домклик» считают, что порядка 2,7 млн семей, которые еще не получили льготный кредит, могут потерять выгодные условия.