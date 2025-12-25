Газета
Москалькова: ущерб Долиной должны возместить настоящие мошенники

Ведомости

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддержала позицию Верховного суда по делу о продаже квартиры Ларисой Долиной и заявила, что возмещать ущерб артистке должны мошенники, когда их установят.

«Мошенники должны возместить Долиной вред. Надо их найти и наказать – не тех стрелочников, которые сегодня под стражей, а настоящих», – сказала Москалькова в интервью радио kp.ru.

25 декабря стало известно, что Мосгорсуд удовлетворил иск покупательницы квартиры Полины Лурье о принудительном выселении народной артистки из жилья в Хамовниках. Покупательница указала, что певица нарушила условия проживания в уже не принадлежащем ей жилье. Как пояснил «Ведомостям» один из участников процесса, в случае неисполнения решения суда выселение будет произведено судебными приставами. По его словам, приставы вправе вынести вещи из квартиры и передать их на ответственное хранение, за которое впоследствии придется заплатить Долиной.

Мосгорсуд выселил Ларису Долину из квартиры Лурье

Общество

На заседание певица не явилась, ее интересы представляла адвокат Мария Пухова. Как следовало из оглашенной в суде жалобы Лурье, после продажи квартиры в 2024 г. за 112 млн руб. стороны подписали соглашение, по которому Долина утратила права на жилье и должна была освободить его в течение 21 дня. По истечении этого срока артистка выезжать отказалась, заявив о мнимости сделки.

После этого Лурье обратилась в Хамовнический суд с требованием о принудительном выселении. В ответ Долина подала встречный иск с просьбой вернуть квартиру, отказать в требованиях покупательнице и признать сделку мнимой, указывая, что продала жилье под влиянием мошенников. Первоначально суды встали на сторону певицы. Но в декабре 2025 г. Верховный суд направил дело на пересмотр после широкого общественного резонанса.

Пухова сообщила журналистам, что артистка готова добровольно выехать из квартиры в течение январских праздников – до 10 января. По ее словам, Долина неоднократно предлагала альтернативные варианты урегулирования спора.

