Москалькова: ущерб Долиной должны возместить настоящие мошенники

25 декабря стало известно, что Мосгорсуд удовлетворил иск покупательницы квартиры Полины Лурье о принудительном выселении народной артистки из жилья в Хамовниках. Покупательница указала, что певица нарушила условия проживания в уже не принадлежащем ей жилье. Как пояснил «Ведомостям» один из участников процесса, в случае неисполнения решения суда выселение будет произведено судебными приставами. По его словам, приставы вправе вынести вещи из квартиры и передать их на ответственное хранение, за которое впоследствии придется заплатить Долиной.