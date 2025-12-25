Москалькова: ущерб Долиной должны возместить настоящие мошенники
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддержала позицию Верховного суда по делу о продаже квартиры Ларисой Долиной и заявила, что возмещать ущерб артистке должны мошенники, когда их установят.
«Мошенники должны возместить Долиной вред. Надо их найти и наказать – не тех стрелочников, которые сегодня под стражей, а настоящих», – сказала Москалькова в интервью радио kp.ru.
25 декабря стало известно, что Мосгорсуд удовлетворил иск покупательницы квартиры Полины Лурье о принудительном выселении народной артистки из жилья в Хамовниках. Покупательница указала, что певица нарушила условия проживания в уже не принадлежащем ей жилье. Как пояснил «Ведомостям» один из участников процесса, в случае неисполнения решения суда выселение будет произведено судебными приставами. По его словам, приставы вправе вынести вещи из квартиры и передать их на ответственное хранение, за которое впоследствии придется заплатить Долиной.
На заседание певица не явилась, ее интересы представляла адвокат Мария Пухова. Как следовало из оглашенной в суде жалобы Лурье, после продажи квартиры в 2024 г. за 112 млн руб. стороны подписали соглашение, по которому Долина утратила права на жилье и должна была освободить его в течение 21 дня. По истечении этого срока артистка выезжать отказалась, заявив о мнимости сделки.
После этого Лурье обратилась в Хамовнический суд с требованием о принудительном выселении. В ответ Долина подала встречный иск с просьбой вернуть квартиру, отказать в требованиях покупательнице и признать сделку мнимой, указывая, что продала жилье под влиянием мошенников. Первоначально суды встали на сторону певицы. Но в декабре 2025 г. Верховный суд направил дело на пересмотр после широкого общественного резонанса.
Пухова сообщила журналистам, что артистка готова добровольно выехать из квартиры в течение январских праздников – до 10 января. По ее словам, Долина неоднократно предлагала альтернативные варианты урегулирования спора.