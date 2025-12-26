В России разработали методичку по разрешению конфликтов в школе
По инструкции, разрешение конфликта разделено на пять этапов, каждый из которых рассчитан на один–три дня. На первом этапе информация о ситуации доводится до руководителя учреждения, устанавливаются факты, назначаются ответственные лица и при необходимости привлекаются правоохранительные органы.
Второй этап предполагает детальное выяснение обстоятельств конфликта, опрос его участников (включая психологическое сопровождение при необходимости) и установление виновных. Если урегулировать ситуацию на этой стадии не удается, руководству рекомендуется обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, которая должна действовать в каждой школе и вузе.
На третьем этапе комиссия рассматривает все материалы и выносит письменное решение. Четвертый этап включает контроль за исполнением этого решения со стороны руководителя или назначенных им лиц. В случае несогласия участники конфликта могут обжаловать решение в региональной комиссии по защите чести и достоинства педагогов, вышестоящих образовательных ведомствах, правоохранительных органах или суде.
В инструкции также содержатся дополнительные рекомендации: повышение правовой грамотности учащихся и педагогов, использование медиации, обеспечение психологической поддержки всем участникам конфликта, внимание к конфликтам интересов и защита профессиональной чести учителей.
Документ был утвержден в декабре на Совете по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников при участии министра просвещения Сергея Кравцова. Его разработка связана с участившимися случаями агрессивных инцидентов в российских школах.
15 декабря ученик петербургской школы пронес в учебное заведение нож и как минимум три раза ударил преподавателя. Предварительно, поводом для нападения могла стать неудовлетворительная оценка. Пострадавшей оказали медпомощь. После произошедшего девятиклассник хотел покончить с собой. Его арестовали.
Утром 16 декабря 15-летний ученик девятого класса напал на школьников с ножом в подмосковном поселке Горки-2 (входит в Одинцово). Погиб 10-летний ученик, был ранен охранник. Нападавший подросток мог придерживаться националистических взглядов. На фотографиях, сделанных им перед атакой на школу, видна символика ультраправых движений, а также антисемитские надписи на шлеме. Подросток признал вину.