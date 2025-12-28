Попова заявила о готовности России к будущим эпидемиологическим угрозам

Попова заявила о готовности России к будущим эпидемиологическим угрозамОни могут быть страшнее COVID-19, но из опыта борьбы с ним извлечен ценный урок
Россия готова к будущим эпидемиологическим угрозам, которые могут быть страшнее COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова журналисту «России 1» Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».
«И мы делаем все для того, чтобы мы извлекли все-все уроки, такой дорогой ценой оплаченные», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
По словам Поповой, ведомство сделает так, чтобы в случае новой пандемии обошлось без ограничений, системных мер, рисков для экономики и значимых рисков для жизни и здоровья граждан.
26 декабря Роспотребнадзор опроверг информацию о всплеске случаев «мышиной лихорадки». Показатели заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) в России составляют одну треть от уровня 2019 г. и на 1,5 ниже среднестатистических многолетних показателей.
23 декабря Попова заявила об отсутствии новых опасных мутаций коронавируса в России – вирус перешел из разряда пандемических в сезонные. До этого ведомство опровергало сообщения о распространении в России сверхагрессивного гриппа, не восприимчивого к вакцинации.