Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Попова заявила о готовности России к будущим эпидемиологическим угрозам

Они могут быть страшнее COVID-19, но из опыта борьбы с ним извлечен ценный урок
Ведомости

Россия готова к будущим эпидемиологическим угрозам, которые могут быть страшнее COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова журналисту «России 1» Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

«И мы делаем все для того, чтобы мы извлекли все-все уроки, такой дорогой ценой оплаченные», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).

По словам Поповой, ведомство сделает так, чтобы в случае новой пандемии обошлось без ограничений, системных мер, рисков для экономики и значимых рисков для жизни и здоровья граждан.

26 декабря Роспотребнадзор опроверг информацию о всплеске случаев «мышиной лихорадки». Показатели заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) в России составляют одну треть от уровня 2019 г. и на 1,5 ниже среднестатистических многолетних показателей.

23 декабря Попова заявила об отсутствии новых опасных мутаций коронавируса в России – вирус перешел из разряда пандемических в сезонные. До этого ведомство опровергало сообщения о распространении в России сверхагрессивного гриппа, не восприимчивого к вакцинации.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь