Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Шестеро пострадавших в Херсонской области находятся в тяжелом состоянии

Ведомости

Шестеро пострадавших, в том числе двое детей, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

«В больницах Херсонской области и Республики Крым находятся 13 пострадавших при ночном ударе украинских националистов, среди них двое детей», – сказал он ТАСС.

В больницах организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров Минздрава, добавил он. Оказание медпомощи координирует Федеральный центр медицины катастроф.

Из-за атаки украинских БПЛА в новогоднюю ночь в Херсонской области погибли 24 человека, более 50 жителей получили ранения. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте