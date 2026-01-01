Шестеро пострадавших в Херсонской области находятся в тяжелом состоянии
Шестеро пострадавших, в том числе двое детей, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.
«В больницах Херсонской области и Республики Крым находятся 13 пострадавших при ночном ударе украинских националистов, среди них двое детей», – сказал он ТАСС.
В больницах организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров Минздрава, добавил он. Оказание медпомощи координирует Федеральный центр медицины катастроф.
Из-за атаки украинских БПЛА в новогоднюю ночь в Херсонской области погибли 24 человека, более 50 жителей получили ранения. Возбуждено уголовное дело о теракте.