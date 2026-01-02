Число погибших при атаке ВСУ на Хорлы увеличилось до 27

В ночь на 1 января украинские дроны атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в Хорлах, где мирные жители отмечали Новый год. Возник пожар, который ликвидировали только под утро. Изначально сообщалось, что в результате удара погибли более 24 человек.