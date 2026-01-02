Газета
Число погибших при атаке ВСУ на Хорлы увеличилось до 27

Ведомости

В результате атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Хорлы Херсонской области погибли 27 человек, среди которых двое несовершеннолетних. Еще 31 человек пострадал, включая пятерых детей. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко, передает Telegram-канал ведомства.

Он добавила, что сейчас по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина на место происшествия направили криминалистов, а также экспертов центрального аппарата ведомства.

В ходе первоначального осмотра места теракта эксперты изъяли фрагменты нескольких БПЛА. Следствие, в свою очередь, назначило более 26 медицинских, генетических, взрывотехнических и пожаротехническиех экспертиз.

Как в России отреагировали на ночную атаку ВСУ по жителям в Херсонской области

Политика

В ночь на 1 января украинские дроны атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в Хорлах, где мирные жители отмечали Новый год. Возник пожар, который ликвидировали только под утро. Изначально сообщалось, что в результате удара погибли более 24 человек.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК РФ). Министерство иностранных дел России назвало действия ВСУ военным преступлением.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 2 января предположил, что исполнителем атаки на село Хорлы могло быть подразделение БПЛА «Птицы Мадьяра». «Это, можно сказать, террористы-беспилотчики. Принимая во внимание особый цинизм и жестокость теракта, <...> именно подразделение Мадьяра может быть непосредственным исполнителем этих преступлений», – пояснил он.

