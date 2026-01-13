Онищенко назвал возможную причину гибели младенцев в роддоме Новокузнецка
Бактериальная инфекция могла стать причиной гибели девяти младенцев в родильном доме Новокузнецка. Такое мнение высказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Его слова передают «РИА Новости».
По его словам, трагедия по всем признакам связана с бактериальным заражением, которое представляет особую опасность для новорожденных. Онищенко отметил, что в родильных домах при нарушении санитарных норм могут формироваться так называемые госпитальные штаммы стафилококков, источником которых нередко становится персонал с хроническими воспалительными заболеваниями.
Академик подчеркнул, что массовая гибель детей за короткий промежуток времени может быть вызвана только серьезным нарушением режима работы медицинского учреждения.
13 января министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов подтвердил массовую гибель младенцев в одном из новокузнецких роддомов. Как сообщал местный минздрав, у младенцев, которые умерли в роддоме №1 Новокузнецка во время январских праздников, была диагностирована тяжелая внутриутробная инфекция.
После сообщений о гибели девяти новорожденных в роддоме №1 Новокузнецка Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности, а также халатности. Следователи изымают медицинскую документацию и назначают судебно-медицинские экспертизы. После этого они смогут установить точную причину смерти детей.