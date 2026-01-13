Онищенко назвал возможную причину гибели младенцев в роддоме Новокузнецка

По его словам, трагедия по всем признакам связана с бактериальным заражением, которое представляет особую опасность для новорожденных. Онищенко отметил, что в родильных домах при нарушении санитарных норм могут формироваться так называемые госпитальные штаммы стафилококков, источником которых нередко становится персонал с хроническими воспалительными заболеваниями.