Главная / Общество /

Онищенко назвал возможную причину гибели младенцев в роддоме Новокузнецка

Ведомости

Бактериальная инфекция могла стать причиной гибели девяти младенцев в родильном доме Новокузнецка. Такое мнение высказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Его слова передают «РИА Новости».

По его словам, трагедия по всем признакам связана с бактериальным заражением, которое представляет особую опасность для новорожденных. Онищенко отметил, что в родильных домах при нарушении санитарных норм могут формироваться так называемые госпитальные штаммы стафилококков, источником которых нередко становится персонал с хроническими воспалительными заболеваниями.

Академик подчеркнул, что массовая гибель детей за короткий промежуток времени может быть вызвана только серьезным нарушением режима работы медицинского учреждения.

Случаи массовой гибели новорожденных в России

Общество

13 января министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов подтвердил массовую гибель младенцев в одном из новокузнецких роддомов. Как сообщал местный минздрав, у младенцев, которые умерли в роддоме №1 Новокузнецка во время январских праздников, была диагностирована тяжелая внутриутробная инфекция.

После сообщений о гибели девяти новорожденных в роддоме №1 Новокузнецка Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности, а также халатности. Следователи изымают медицинскую документацию и назначают судебно-медицинские экспертизы. После этого они смогут установить точную причину смерти детей.

