После массовой смерти младенцев в Кузбассе проверят все родильные дома

После подтверждения того, что с начала января в городской больнице № 1 Новокузнецка умерли девять младенцев, в Кузбассе проверят все родильные дома и перинатальные центры на готовность к сложным случаям. Соответствующую задачу глава региона Илья Середюк поставил министру здравоохранения Кемеровской области Андрею Тарасову, сообщил он в своем Telegram-канале.