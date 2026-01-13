После массовой смерти младенцев в Кузбассе проверят все родильные дома
После подтверждения того, что с начала января в городской больнице № 1 Новокузнецка умерли девять младенцев, в Кузбассе проверят все родильные дома и перинатальные центры на готовность к сложным случаям. Соответствующую задачу глава региона Илья Середюк поставил министру здравоохранения Кемеровской области Андрею Тарасову, сообщил он в своем Telegram-канале.
Середюк рассказал, что 14 января в регион прибудет группа федеральных специалистов для оценки работы службы родовспоможения.
«Потеря ребенка – невосполнимая утрата для родителей. Нам важно, чтобы такая ситуация никогда не повторилась», – заверил он.
Тарасов подтвердил массовую гибель младенцев в одном из роддомов Новокузнецка 13 января. Как сообщал местный минздрав, у младенцев, которые умерли в медучреждения во время январских праздников, была диагностирована тяжелая внутриутробная инфекция.
После сообщений о гибели новорожденных Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности, а также халатности. Следователи изымают медицинскую документацию и назначают судебно-медицинские экспертизы. После этого они смогут установить точную причину смерти детей.