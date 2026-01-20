Суд приговорил к 24 и 26 годам обвиняемых в покушении на Прозорова
Второй западный окружной военный суд приговорил к 24 и 26 годам лишения свободы двоих обвиняемых в покушении на бывшего подполковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова, переехавшего в Россию до начала спецоперации. Об этом сообщило агентство «РИА Новости».
Ивана Паскаря приговорили к 24 годам, первые пять лет из которых он проведет в тюрьме, а остальной срок – в колонии строгого режима. Кроме того, его оштрафовали на 700 000 руб. Второй фигурант Владимир Головченко получил 26 лет, первые шесть из них – в тюрьме. Его штраф составил 1,4 млн руб.
Гособвинение также просило приговорить фигурантов дела к 24 и 26 годам лишения свободы соответственно.
12 апреля 2024 г. в припаркованном на Коровинском шоссе в Москве автомобиле Toyota Land Cruiser Prado произошел взрыв после того, как водитель завел машину. В результате Прозоров – владелец авто – получил ранения. Экс-сотрудник СБУ назвал произошедшее очередной попыткой террористического акта, совершенной киевским режимом и его спецслужбами. Его выписали из больницы через 12 дней после инцидента.
Суд установил, что Паскарь получил компоненты взрывного устройства из Варшавы. Груз в посылке был закамуфлирован под инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами. Он переправил компоненты в Москву на автомобиле. Головченко минировал транспортное средство Прозорова. Его задержали 16 апреля 2024 г. На следующий день ФСБ задержала Паскаря.
Посылку из Варшавы, сообщала ФСБ, отправила Ярослава Хрестина. Ее объявили в международный розыск и заочно арестовали. Третьим фигурантом по делу проходил ее гражданский муж украинец Ростислав Журавлев. Он сделал по ее просьбе фотографии дома, где жил Прозоров. В апреле 2024 г. Хрестина попросила его перевести 10 000 руб. Паскарю. Журавлева приговорили к 16 годам лишения свободы. Его дело выделили в отдельное производство и слушали в особом порядке.