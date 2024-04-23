Экс-сотрудника СБУ Прозорова выписали из больницы после покушения
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров сообщил, что его выписали из больницы после покушения, передает ТАСС.
«Чувствую себя хорошо, я уже не в больнице», – сказал он.
В разговоре с «РИА Новости» Прозоров уточнил, что уже вернулся на работу в центр расследований UKR Leaks. Он добавил, что сейчас занимается расследованием, которое посвящено событиям 2 мая 2014 г. в Одессе.
12 апреля в припаркованном на Коровинском шоссе в Москве автомобиле Toyota Land Cruiser Prado произошел взрыв после того, как водитель завел машину. В результате Прозоров – владелец авто – получил ранения. Экс-сотрудник СБУ назвал произошедшее очередной попыткой террористического акта, совершенной киевским режимом и его спецслужбами.
Сотрудники правоохранительных органов квалифицировали происшествие как покушение на убийство. 16 апреля был задержан россиянин, который совершил подрыв автомобиля. На следующий день ФСБ задержала второго фигуранта – гражданина России и Молдавии 1994 года рождения, который доставил компоненты для взрывного устройства из-за рубежа.
23 апреля в Луганске поймали третьего соучастника покушения. По версии следствия, он вел слежку за Прозоровым и перевел курьеру 10 000 руб. за доставку из Литвы в Россию компонентов для бомбы.