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Экс-сотрудника СБУ Прозорова выписали из больницы после покушения

Ведомости

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров сообщил, что его выписали из больницы после покушения, передает ТАСС.

«Чувствую себя хорошо, я уже не в больнице», – сказал он.

В разговоре с «РИА Новости» Прозоров уточнил, что уже вернулся на работу в центр расследований UKR Leaks. Он добавил, что сейчас занимается расследованием, которое посвящено событиям 2 мая 2014 г. в Одессе.

12 апреля в припаркованном на Коровинском шоссе в Москве автомобиле Toyota Land Cruiser Prado произошел взрыв после того, как водитель завел машину. В результате Прозоров – владелец авто – получил ранения. Экс-сотрудник СБУ назвал произошедшее очередной попыткой террористического акта, совершенной киевским режимом и его спецслужбами.

Сотрудники правоохранительных органов квалифицировали происшествие как покушение на убийство. 16 апреля был задержан россиянин, который совершил подрыв автомобиля. На следующий день ФСБ задержала второго фигуранта – гражданина России и Молдавии 1994 года рождения, который доставил компоненты для взрывного устройства из-за рубежа.

23 апреля в Луганске поймали третьего соучастника покушения. По версии следствия, он вел слежку за Прозоровым и перевел курьеру 10 000 руб. за доставку из Литвы в Россию компонентов для бомбы. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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