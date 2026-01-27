Генпрокуратура направила в суд дело Юлии Тимошенко о фейках о ВС РФ

При этом Тимошенко стала фигурантом резонансного антикоррупционного расследования и на Украине. 15 января сообщалось об обысках у экс-премьера и руководителя фракции «Батькивщина» в Верховной раде. Их проводили Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура. Сообщалось, что удалось разоблачить руководителя одной из депутатских фракций Рады в связи с предложениями неправомерной выгоды ряду народных депутатов за голосование за или против конкретных законопроектов. 23 января стало известно, что за Тимошенко внесли залог в размере более $765 000.