Генпрокуратура направила в суд дело Юлии Тимошенко о фейках о ВС РФ
Генпрокуратура России передала в суд уголовное дело в отношении бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, заочно обвиняемой в распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
Материалы направлены в Басманный райсуд Москвы для рассмотрения по существу. Тимошенко инкриминируют пп. «в», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
По версии следствия, находясь за пределами России, Тимошенко, разместила в соцсети публикацию с «заведомо ложными сведениями» о причастности российских военнослужащих к убийствам мирных жителей в Буче и Ирпене.
В ведомстве добавили, что, по информации Минобороны России, ВС РФ не применяют запрещенные методы ведения боевых действий и не совершают преступлений против гражданского населения, а распространяемые украинскими СМИ фото и видеоматериалы называются провокацией.
По данным прокуроров, в июле 2024 г. Тимошенко объявили в международный розыск, а в декабре 2025 г. суд заочно арестовал ее.
При этом Тимошенко стала фигурантом резонансного антикоррупционного расследования и на Украине. 15 января сообщалось об обысках у экс-премьера и руководителя фракции «Батькивщина» в Верховной раде. Их проводили Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура. Сообщалось, что удалось разоблачить руководителя одной из депутатских фракций Рады в связи с предложениями неправомерной выгоды ряду народных депутатов за голосование за или против конкретных законопроектов. 23 января стало известно, что за Тимошенко внесли залог в размере более $765 000.