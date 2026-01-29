Суд изъял имущество экс-сотрудника МВД Сатюкова

Следствие считает, что администратор криптобиржи за общее покровительство дал обвиняемому взятку в криптовалюте. Она эквивалентна 5 млрд руб. При этом Сатюков и другой фигурант по делу Дмитрий Соколов частично легализовали ее через конвертацию в фиатные деньги для покупки ювелирных изделий, ценных бумаг и имущества.