Суд изъял имущество экс-сотрудника МВД Сатюкова
Зюзинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и изъял в доход государства активы экс-сотрудника МВД Георгия Сатюкова, сообщило «РИА Новости».
Процесс проходил в закрытом режиме.
Следствие обнаружило более 70 банковских, лицевых и брокерских счетов, оформленных на членов семьи бывшего сотрудника. На имя жены Сатюкова были оформлены шесть счетов, на брата – 36, еще 29 он открыл на имена отца и матери.
Следствие считает, что администратор криптобиржи за общее покровительство дал обвиняемому взятку в криптовалюте. Она эквивалентна 5 млрд руб. При этом Сатюков и другой фигурант по делу Дмитрий Соколов частично легализовали ее через конвертацию в фиатные деньги для покупки ювелирных изделий, ценных бумаг и имущества.