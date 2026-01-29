Газета
Общество

Суд изъял имущество экс-сотрудника МВД Сатюкова

Ведомости

Зюзинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и изъял в доход государства активы экс-сотрудника МВД Георгия Сатюкова, сообщило «РИА Новости».

Процесс проходил в закрытом режиме.

13 августа 2025 г. Басманный суд Москвы заочно арестовал Сатюкова по делу о получении взятки в 5 млрд руб., что стало рекордом в истории МВД. Он находится в международном розыске. В декабре 2024 г. суд наложил арест на его имущество на общую сумму, превышающую 2,1 млрд руб.

Следствие обнаружило более 70 банковских, лицевых и брокерских счетов, оформленных на членов семьи бывшего сотрудника. На имя жены Сатюкова были оформлены шесть счетов, на брата – 36, еще 29 он открыл на имена отца и матери.

Следствие считает, что администратор криптобиржи за общее покровительство дал обвиняемому взятку в криптовалюте. Она эквивалентна 5 млрд руб. При этом Сатюков и другой фигурант по делу Дмитрий Соколов частично легализовали ее через конвертацию в фиатные деньги для покупки ювелирных изделий, ценных бумаг и имущества.

