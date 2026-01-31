Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Подмосковье прошла церемония прощания с пловцом Свечниковым

Ведомости

На Лайковском кладбище в Одинцове прошла церемония прощания с российским пловцом Николаем Свечниковым. Ее посетили родственники спортсмена, его друзья и ученики. Об этом пишет ТАСС.

22 января Генконсульство РФ в Стамбуле подтвердило, что тело в гидрокостюме, обнаруженное 20 января в районе Бешикташ у набережной Бебек, принадлежит Свечникову. Там надеются, что компетентные органы Турции выяснят обстоятельства, которые привели к его гибели.

Тело пловца обнаружили команды, занимающиеся очисткой акватории. Полиция на водном транспорте доставила его на берег. Изначально предположение, что это может быть Свечников, возникло из-за гидрокостюма. Жена пловца заявила о 100%-ном сходстве тела с ее мужем.

24 января тело спортсмена доставили на самолете в аэропорт «Внуково» из Стамбула.

Свечников пропал 24 августа 2025 г. при заплыве через Босфор. В морской службы сообщали, что сигнал от пловца в последний раз фиксировался на берегу. CNN Turk допускало, что он мог утонуть в Босфорском проливе или выбраться на берег, оставив браслет с чипом в воде.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте