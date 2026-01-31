В Подмосковье прошла церемония прощания с пловцом Свечниковым
На Лайковском кладбище в Одинцове прошла церемония прощания с российским пловцом Николаем Свечниковым. Ее посетили родственники спортсмена, его друзья и ученики. Об этом пишет ТАСС.
22 января Генконсульство РФ в Стамбуле подтвердило, что тело в гидрокостюме, обнаруженное 20 января в районе Бешикташ у набережной Бебек, принадлежит Свечникову. Там надеются, что компетентные органы Турции выяснят обстоятельства, которые привели к его гибели.
Тело пловца обнаружили команды, занимающиеся очисткой акватории. Полиция на водном транспорте доставила его на берег. Изначально предположение, что это может быть Свечников, возникло из-за гидрокостюма. Жена пловца заявила о 100%-ном сходстве тела с ее мужем.
24 января тело спортсмена доставили на самолете в аэропорт «Внуково» из Стамбула.
Свечников пропал 24 августа 2025 г. при заплыве через Босфор. В морской службы сообщали, что сигнал от пловца в последний раз фиксировался на берегу. CNN Turk допускало, что он мог утонуть в Босфорском проливе или выбраться на берег, оставив браслет с чипом в воде.