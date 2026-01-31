В Подмосковье прошла церемония прощания с пловцом Свечниковым

Свечников пропал 24 августа 2025 г. при заплыве через Босфор. В морской службы сообщали, что сигнал от пловца в последний раз фиксировался на берегу. CNN Turk допускало, что он мог утонуть в Босфорском проливе или выбраться на берег, оставив браслет с чипом в воде.