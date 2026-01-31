Кабмин утвердил обследования для определения признаков раннего старения

27 января глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Батыр Бердыклычев заявил, что дожить до 120 лет сейчас возможно, для этого нужно поддерживать здоровый образ жизни на всех этапах. По его словам, организация подходит к долголетию не как к возможности увеличить длительность жизни любой ценой. ВОЗ важно продлить жизнь в добром здравии и сохранить функциональные возможности человека.