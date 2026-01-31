Кабмин утвердил обследования для определения признаков раннего старения
Правительство России утвердило перечень бесплатных обследований для выявления рисков раннего старения. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на постановление кабмина.
Для определения рисков граждане смогут сделать клинический анализ крови с СОЭ, общий анализ мочи, биохимическое исследование крови для определения уровня ферритина, С-реактивного белка, интерлейкина-6, цинка, магния и фактора некроза опухоли при отклонении в сторону увеличения показателей биологического возраста от календарного на пять лет и более.
Кроме того, россияне могут сделать исследование крови для определения уровня инсулина, глюкозы, гликозилированного гемоглобина, тестостерона и эстрадиола, а также проверить показатели кальция, фосфора и щелочной фосфатазы, чтобы обнаружить риск развития нарушений опорно-двигательной системы. Будут доступны и исследования для выявления рисков развития нарушений психоэмоциального состояния и обмена веществ, ожирения и признаков снижения когнитивных функций.
Обследования будут проводиться в центрах медицины здорового долголетия.
27 января глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Батыр Бердыклычев заявил, что дожить до 120 лет сейчас возможно, для этого нужно поддерживать здоровый образ жизни на всех этапах. По его словам, организация подходит к долголетию не как к возможности увеличить длительность жизни любой ценой. ВОЗ важно продлить жизнь в добром здравии и сохранить функциональные возможности человека.
4 января сообщалось, что в России появится медицинская должность «врач по медицине здорового долголетия». Минздрав должен внести ее в номенклатуру должностей медицинских работников. Срок исполнения установлен до 1 апреля 2026 г.