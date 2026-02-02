Задержан владелец сауны в Прокопьевске, где погибли подростки

По данным следствия, 31 января около 18:00 администратор сауны пустила в заведение шестерых несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Оставив подростков одних и не проконтролировав температурный режим, она дважды добавила в топку печи дрова и уголь. Начался пожар, подростки от 15 до 17 лет погибли от отравления угарным газом. Администратору было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ.