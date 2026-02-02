Владелец сгоревшей сауны в Прокопьевске частично признал вину
Владелец сауны в Прокопьевске Кемеровской области, где при пожаре погибли пятеро подростков, сам явился в органы следствия и частично признал вину, сообщил ТАСС.
Представитель Следственного комитета просит избрать в отношении предпринимателя меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца – до 31 марта. Несмотря на то, что мужчина самостоятельно явился, у следствия есть основания полагать, что он может скрыться.
Ранее сообщалось, что правоохранители задержали владельца сауны и его брата. Их подозревают в преступлении по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Им грозит до десяти лет лишения свободы.
По данным следствия, 31 января около 18:00 администратор сауны пустила в заведение шестерых несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Оставив подростков одних и не проконтролировав температурный режим, она дважды добавила в топку печи дрова и уголь. Начался пожар, подростки от 15 до 17 лет погибли от отравления угарным газом. Администратору было также предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ.