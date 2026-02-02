Прокуратура утвердила обвинение против Гусейна Гасанова в отмывании денег

В конце апреля 2025 г. Чертановский суд Москвы заочно арестовал Гасанова за легализацию денежных средств на 20 млн руб. в период с 2019 по 2021 гг. и уклонение от уплаты налогов на 170 млн руб. Блогер объявлен в международный розыск, ему предъявлено обвинение.