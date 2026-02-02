Газета
Общество

Прокуратура утвердила обвинение против Гусейна Гасанова в отмывании денег

Ведомости

Прокуратура Южного административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об отмывании денег в отношении блогера Гусейна Гaсанова. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного ведомства.

Гасанов обвиняется по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Максимальное наказание по статье – лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

Уголовное дело направили в Пресненский районный суд для рассмотрения по существу. В отношении блогера заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящий момент Гасанов находится в розыске.

28 января Гасанову было предъявлено заочное обвинение в отмывании денежных средств, полученных в результате уклонения от уплаты налогов на сумму более 170 млн руб.

В конце апреля 2025 г. Чертановский суд Москвы заочно арестовал Гасанова за легализацию денежных средств на 20 млн руб. в период с 2019 по 2021 гг. и уклонение от уплаты налогов на 170 млн руб. Блогер объявлен в международный розыск, ему предъявлено обвинение.

4 ноября 2025 г. Гасанов был переобъявлен в федеральный розыск.

