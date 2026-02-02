Газета
Главная / Общество /

Рособрнадзор вынес предостережения 11 вузам

Ведомости

Рособрнадзор направил официальные предостережения 11 российским вузам о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере образования. Ведомство потребовало от учебных заведений принять меры для обеспечения соответствия всем нормам, сообщается на сайте.

Предостережения получили:

  1. АНО ВО «Московский международный университет»,

  2. ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина»,

  3. ЧОУ ВО «Институт международных связей»,

  4. НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия»,

  5. ЧУ ВО «Московская академия предпринимательства»,

  6. НОУ ВО «Институт театрального искусства им. П.М. Ершова»,

  7. ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта»,

  8. НОУ ВО «Уральский институт коммерции и права»,

  9. ЧОУ ВО «Камский институт гуманитарных и инженерных технологий»,

  10. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина»,

  11. ЧОУ ВО «Московский университет имени С.Ю. Витте».

1 декабря 2025 г. Рособрнадзор направил трем вузам предупреждения о необходимости соблюдения обязательных требований. Предупреждения были направлены Санкт-Петербургскому государственному университету (СПбГУ), Московскому государственному лингвистическому университету (МГЛУ) и Волгоградскому государственному аграрному университету (ВолГАУ).

