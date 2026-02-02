Газета
Общество

В метро Москвы могут выборочно досматривать телефоны пассажиров

Ведомости

В московском метро могут досматривать телефоны пассажиров, пишет агентство «Москва» со ссылкой на Московский метрополитен. Досмотр будет проводиться выборочно.

Представительство метрополитена заявляет, что меры могут применяться в «дополнение к уже существующим мерам обеспечения безопасности в случае необходимости». Досмотр телефонов граждан установлен приказом Минтранса № 34 от 4 февраля 2025 г.

Как будет проводиться досмотр и кто будет его проводить – сотрудники безопасности метро или полиция, в метро не уточнили. Согласно положениям приказа, досмотр техники проводится посредством включения и проверки ее работоспособности.

Адвокат Михаил Салкин говорил в комментарии РБК, что это требование соответствует законодательству о транспортной безопасности. Салкин отмечал, что в случае отказа пройти досмотр гражданам вправе отказать в прохождении в зону транспортной безопасности: «Неважно, это аэропорт, вокзал или метрополитен».

До этого о подобной мере заявили власти Санкт-Петербурга. Вице-губернатор города Кирилл Поляков говорил, что сейчас применяются повышенные меры безопасности, и призвал петербуржцев отнестись к требованиям сотрудников метро с пониманием.

Летом 2025 г. глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заверял, что полиция и сотрудники ГИБДД не получат права останавливать граждан и просматривать их смартфоны в поисках запрещенного контента. 

