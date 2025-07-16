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Глава ИТ-комитета Госдумы: полиция не будет проверять смартфоны граждан

Ведомости

Полиция и сотрудники ГИБДД не получат право останавливать граждан и просматривать их смартфоны в поисках запрещенного контента. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, комментируя законопроект, вводящий административную ответственность за «поиск заведомо экстремистских материалов», в том числе с использованием VPN.

По его словам, распространяемые в обществе опасения не соответствуют действительности. «Поползли жуткие слухи, что полиция или даже инспекторы ГИБДД будут останавливать машины, рыться в наших телефонах в поисках запрещенного контента. Конечно же, это не имеет никакого отношения к действительности», – сказал Боярский в опубликованном в Telegram-канале видеообращении.

Он подчеркнул, что «залезть в смартфон человека можно только в рамках возбужденного уголовного дела». По словам депутата, речь идет исключительно о наказании за целенаправленный поиск экстремистских материалов, а не о всеобщем контроле за интернет-активностью граждан.

15 июля в Госдуму ко второму чтению в законопроект об усилении административной ответственности за отдельные правонарушения внесли пакет поправок, связанный со штрафами за нарушение доступа к информации. Его одобрил комитет Госдумы по госстроительству. Если поправки в КоАП будут приняты, размер штрафа за поиск экстремистских материалов составит от 3000 до 5000 руб.

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Олег Матвейчев заявлял ранее, что штраф за пользование в России Instagram и Facebook (принадлежат Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) будет исключительно в случае поиска и распространения запрещенной информации.

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