Глава ИТ-комитета Госдумы: полиция не будет проверять смартфоны граждан

15 июля в Госдуму ко второму чтению в законопроект об усилении административной ответственности за отдельные правонарушения внесли пакет поправок, связанный со штрафами за нарушение доступа к информации. Его одобрил комитет Госдумы по госстроительству. Если поправки в КоАП будут приняты, размер штрафа за поиск экстремистских материалов составит от 3000 до 5000 руб.



Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Олег Матвейчев заявлял ранее, что штраф за пользование в России Instagram и Facebook (принадлежат Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) будет исключительно в случае поиска и распространения запрещенной информации.