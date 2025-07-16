Штраф в Instagram могут ввести за поиск и распространение запрещенного контента
Штраф за пользование в России Instagram и Facebook (принадлежат Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) будет исключительно в случае поиска и распространения запрещенной информации. Об этом сообщил «Звезде» зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Олег Матвейчев.
«Если материал не заблокирован, то пользователь ни в чем не виноват. А за поиск и распространение запрещенной информации, используя при этом определенные технические средства, наступит ответственность», – сказал Матвейчев. Детали отслеживания нарушений пользователей определят уже после утверждения соответствующего законопроекта.
15 июля в Госдуму ко второму чтению в законопроект об усилении административной ответственности за отдельные правонарушения внесли пакет поправок, связанный со штрафами за нарушение доступа к информации. Его одобрил комитет Госдумы по госстроительству. Если поправки в КоАП будут приняты, размер штрафа за поиск экстремистских материалов составит от 3000 до 5000 руб.