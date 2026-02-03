Росавиация приостановила эксплуатацию самолетов Diamond DA-40 после катастрофы

Учебный самолет Diamond DA потерпел крушение рядом с Орском 2 февраля. Сообщение о крушении учебного воздушного судна поступило в службу «112» в 12:51 по местному времени (10:51 мск). На борту находились инструктор и двое курсантов, все они погибли. Региональные власти выразили соболезнования семьям. Известно, что родственникам погибших выплатят по 1 млн руб. через страховую компанию.