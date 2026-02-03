Росавиация приостановила эксплуатацию самолетов Diamond DA-40 после катастрофы
Росавиация временно приостановила эксплуатацию самолетов Diamond DA-40 в своих учебных заведениях для проведения внепланового технического аудита парка после крушения в Оренбургской области. Об этом сообщили в ведомстве.
3 февраля место катастрофы посетил глава Росавиации Дмитрий Ядров. Он осмотрел район происшествия с воздуха и заслушал доклады ректора СПбГУ ГА Юрия Михальчевского и специалистов Росавиации о работе с родственниками погибших, предварительных версиях и возможных причинах трагедии.
Расследование сейчас ведет Межгосударственный авиационный комитет с участием представителей Росавиации. Средства объективного контроля самолета были найдены на месте происшествия и будут переданы комиссии МАК для анализа. В ведомстве подчеркнули, что делать выводы о причинах катастрофы пока преждевременно.
Учебный самолет Diamond DA потерпел крушение рядом с Орском 2 февраля. Сообщение о крушении учебного воздушного судна поступило в службу «112» в 12:51 по местному времени (10:51 мск). На борту находились инструктор и двое курсантов, все они погибли. Региональные власти выразили соболезнования семьям. Известно, что родственникам погибших выплатят по 1 млн руб. через страховую компанию.