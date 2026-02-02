Что известно о смертельном крушении учебного самолета под Орском

Учебный самолет Diamond DA потерпел крушение рядом с Орском, сообщило МЧС России. На борту были инструктор и двое курсантов, выживших, предварительно, нет, отметили в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области. «Ведомости» собрали информацию об авиакатастрофе, известную на данный момент.