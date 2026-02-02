Что известно о смертельном крушении учебного самолета под Орском

Что известно о смертельном крушении учебного самолета под ОрскомПогибли инструктор и двое курсантов
Учебный самолет Diamond DA потерпел крушение рядом с Орском, сообщило МЧС России. На борту были инструктор и двое курсантов, выживших, предварительно, нет, отметили в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области. «Ведомости» собрали информацию об авиакатастрофе, известную на данный момент.
Сообщение о крушении учебного воздушного судна поступило в службу «112» в 12:51 по местному времени (10:51 мск). На месте крушения работают все экстренные региональные службы, проводится идентификация погибших.
Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев и правительство региона выразили соболезнования семьям и близким погибших. В пресс-службе подчеркнули, что региональные власти готовы оказать пострадавшим семьям всю необходимую поддержку и будут держать ситуацию под особым контролем.
По данным источников ТАСС, самолет принадлежал Санкт-Петербургскому государственному университету гражданской авиации.
Telegram-канал Shot сообщил, что причиной крушения самолета могло стать сваливание – аэродинамическое явление, которое может произойти даже с идеально исправным аппаратом. В этой ситуации воздух неправильно обтекает крыло, судно начинает трясти и управление бортом теряется. По данным Telegram-канала, погибли 36-летний пилот Василий Н., 20-летний курсант Тимофей К., 21-летний курсант Дмитрий С.