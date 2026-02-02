Расследованием авиакатастрофы под Орском займется МАК

Сообщение о крушении учебного воздушного судна поступило в службу «112» в 12:51 по местному времени (10:51 мск) 2 февраля. На месте крушения работают все экстренные региональные службы, проводится идентификация погибших. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев и правительство региона выразили соболезнования семьям и близким погибших.