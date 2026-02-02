Газета
Главная / Общество /

Расследованием авиакатастрофы под Орском займется МАК

Ведомости

Росавиация классифицировала падение учебного самолета под Орском как катастрофу. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что расследованием причин трагедии займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Приволжского МТУ Росавиации. На место катастрофы уже вылетели руководитель агентства Дмитрий Ядров и ректор Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации (СПбГУ ГА) Юрий Михальчевский.

Росавиация также подтвердила, что самолет Diamond DA40 принадлежал СПбГУ ГА. Находившиеся там пилот-инструктор и два курсанта погибли.

Сообщение о крушении учебного воздушного судна поступило в службу «112» в 12:51 по местному времени (10:51 мск) 2 февраля. На месте крушения работают все экстренные региональные службы, проводится идентификация погибших. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев и правительство региона выразили соболезнования семьям и близким погибших.

Читайте также:Что известно о смертельном крушении учебного самолета под Орском
